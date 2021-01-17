« دفعوا رشوة 500 دولار لأطباء في ليبيا » .. القصة الكاملة لهروب 40 مرتزقاً

أفاد ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بعودة دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، إلى الأراضي السورية خلال الساعات الماضية.

وأوضح المرصد، أن هذه الدفعة تعد الثانية التي تعود من ليبيا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد توقف عودة المرتزقة لشهرين وتحديداً منذ منتصف شهر نوفمبر من العام 2020، مبينة أن الدفعة الثانية التي عادت يبلغ عددها نحو 95، عادوا بعد وساطات من قبل قادة مجموعاتهم .

وعلى صعيد متصل، أكد المرصد نقل مجموعة مؤلفة من نحو 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا نحو الأراضي الليبية خلال الأيام الماضية، حيث جرى نقلهم سراً إلى هناك.

وكان ما يسمى بالمرصد السوري، قد أشار في 14 من يناير، إلى أن دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، عادت إلى الأراضي السورية خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الدفعة هذه والبالغ عددهم 40 مقاتل، لم تكن عودتهم طبيعية في ظل توقف عمليات العودة، حيث عمدوا إلى دفع رشوة لأطباء في ليبيا مقابل كتابة تقرير تفيد بأن وضعهم الصحي سيء ويستوجب عودتهم، وبلغت قيمة الرشوة التي دفعت نحو 500 دولار عن المرتزق الواحد، ثم قاموا بتقديم هذه التقارير الطبية لقاداتهم ليوافقوا على عودتهم، وهو ما حصل بالفعل، إذ جرى نقلهم إلى تركيا في بداية الأمر ومن ثم إلى سوريا.

وأضافت مصادر المرصد، أن المقاتلين الذين عادوا لم يتحصلوا إلا على ربع مستحقاتهم الشهرية المتفق عليها، حيث تقاضوا فقط 500 دولار في الشهر بدلاً من 2000 دولار، كما أنهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أكثر من 5 أشهر.

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