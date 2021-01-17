الشريف: لجنة الحوار هي نواة للتقسيم مستقبلاً

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

17 January, 2021

وصف رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة د. محمد ابوراس الشريف، لجنة الحوار المشكلة من البعثة الأممية بأنها “نواة لتقسيم البلاد”.

وقال الشريف في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”لازالت ستيفاني تمارس الضغط المباشر وغير المباشر على مجموعة الحوار لكى تعلن أو تخرج بتشكيلة جديدة لحكومة وحدة وطنية كما تصفها، وكما نعلم لربما ستيفاني سوف تغادر إدارة البعثة بعد استلام بايدن البيت الأبيض، مما يجعلنا في خانة غير المتفائلين للوصول إلى حكومة موحدة على مقياس وطني تؤدي الغرض لتقديم الخدمات وتحسين المعيشة، حيث ان اغلب المتنافسين هم كانوا ولازالوا من ضمن الذين وصفتهم ستيفاني بالديناصورات، اذا نحن امام نفس الوجوه التي لاتسمن ولا تغني من جوع، اللهم الا بطونهم، فالحوار السياسي مبنى على أساس الغنيمة وتقسيم الكعكة وليس على أساس العمل الوطني، فقد لاحظنا أن أغلب الأطراف تتحدث عن حصص إقليمية، وليس على أساس كفاءة الأشخاص أيا كان الموقع الجغرافيا، وأن ليبيا جغرافيا واحدة، وهذا ما يزعجنا، ونرى أن هذه اللجنة لجنة الحوار هي نواة للتقسيم مستقبلاً، ونسأل الله ان لا يكون ذلك”، على حسب تعبيره.