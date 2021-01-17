سيالة والسفير الألماني يؤكدان أهمية الالتزام بمخرجات برلين

استقبل وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الأحد، سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين من خلال مساراتها الثلاث الأمنية والسياسية والاقتصادية، وضمان الوصول لانتخابات تشريعية ورئاسية في شهر ديسمبر القادم.

على صعيد آخر بحث سيالة مع السفير الألماني ملف التعاون الثنائي، مؤكدا على أهمية مساهمة الشركات الألمانية في مشاريع البناء والتعمير وتطوير بعض القطاعات، خاصة منها قطاع الطاقة الكهربائية.