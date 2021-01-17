إعلان ولادة المجلس الأعلى للإباضية في ليبيا

أقيم في نالوت بأقصى الجبل الغربي، ملتقى إعلان تأسيس المجلس الأعلى للإباضية في ليبيا الذي سيُعتمد من قبل عمداء البلديات ومجالس الحكماء والشورى ومؤسسات المجتمع المدني بمناطق الجبل ومدينة زوارة، في حدث تراه اللجنة التحضيرية “تاريخياً”.

وقال متابعون إن هذا التأسيس يصب في إطار تشكيل جبهة منظمة لمواجهة التيار السلفي الذي يُطلق عليه خصومه “تيار المداخلة”، بعد أن علا صوتهم وبرز صيتهم وتمكنوا في مفاصل مكاتب الأوقاف، غير أن إلياس أبولحباس وهو أحد مشايخ الإباضية من مدينة جادو، قال إن المجلس يسعى لبث روح التسامح والألفة بين أفراد المجتمع الإسلامي.

وبعد أن كانوا بلا إطار مرجعي مُعنوَن، صار للإباضية كيان في ليبيا هو “المجلس الأعلى للإباضية” الذي يضاف إلى عشرات الأجسام التي تكونت بعد 2011.

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