الترجمان: صفقات اختيار السلطة التنفيذية تتم من تحت الطاولة

رأى رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان، أن الصفقات بشأن السلطة التنفيذية تتم من تحت الطاولة؛ موضحا أن هناك صراعًا بين أكثر من شخصية، لافتا إلى أن كل من هذه الشخصيات تحشد للوصول إلى سدة السلطة، سواء المجلس الرئاسي أو الحكومة.

وأعرب الترجمان، عن اعتقاده، بأن الوقت بدأ ينفد من الأمم المتحدة والبعثة الأممية؛ مؤكدا أنها بسبب ذلك تحاول إيجاد آلية ما.

ولفت الترجمان، في تصريحات صحفية، إلى أن 75 شخصًا تم اختيارهم من البعثة الأممية، مشيرا إلى أنه سيتم المضي قدما خلال الأشهر المقبلة إلى موعد الانتخابات في هذه الجدالات، والتحدث عن المبعوث الأممي الجديد، واهتمامات والمبعوثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في المقترحات المقدمة من اللجنة الاستشارية.

وأكد الترجمان، أن كل هذا يدعو للتساؤل، هل هناك بالفعل إمكانية للمضي قدمًا بالجلوس والحوار الليبي الحقيقي والانتهاء بانتخابات في صناديق الاقتراع خلال المدة التي حددتها البعثة واعلنت عنها؟ الم تصل لجنة 5+5 التي تشاءم الليبيون من أنها لن تصل لتفاهمات، باعتبار أن من يمثلهم عسكريين؟

وأشار الترجمان إلى أن ما حدث أن اللجنة استطاعت أن تصل للب المشكلة في ليبيا، وهي خروج كل القوات الأجنبية وتفكيك المليشيات وجمع السلاح وفتح الطرق والذهاب لبناء دولة حقيقية، والحديث عن حوار ليبي حقيقي عندما تنتهي هذه الأمور.

وأكد الترجمان أن ما حصل هو رفض البعثة لذلك، وقابلت هذا الإنجاز باستحياء، ولم تستطع إصدار أمر يلزم كل القوات الأجنبية بالخروج قبل الموعد المحدد.

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