“الوفاق”: سيالة يبحث مع “أوفتشا” مساعدة الشركات الألمانية في مشاريع البناء والكهرباء

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة اجتماعا اليوم الأحد، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24” إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، على حد زعمه.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، من خلال مساراتها الثلاث الأمنية والسياسية والاقتصادية، وضمان الوصول لانتخابات تشريعية ورئاسية فى شهر ديسمبر القادم .

وتابع البيان: “أن سيالة بحث مع السفير الألماني ملف التعاون الثنائي، مؤكدا على أهمية مساهمة الشركات الألمانية في مشاريع البناء والتعمير وتطوير بعض القطاعات، خاصة منها قطاع الطاقة الكهربائية”.