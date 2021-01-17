ترحيب أمريكي بتقدم الحوار السياسي نحو تشكيل حكومة موحدة

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبها بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، داعية جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة.

والتي ستكون مهمتها إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر من هذا العام، بالإضافة إلى إدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع المواطنين، ما يتعين فيه على الشعب الليبي والمجتمع الدولي استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي،.

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