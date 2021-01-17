مدير أمن توكرة يبحث المستجدات الأمنية والإدارية بقسم النجدة

أجرى مدير أمن توكرة زيارة ميدانية لقسم النجدة وعقد اجتماعا لبحث أخر المستجدات الأمنية و الإدارية بالقسم

وبحسب إيجاز صحفي للمديرية، قام مدير أمن توكرة العقيد “فوزي المهدي قويدر” بزيارة ميدانية لقسم النجدة رفقة مساعدي الشؤون الأمنية و العامة .

وتم تنظيم جمع صباحي للقوة العمومية و إلقاء محاضرة أمنية لكافة منتسبي القسم و حثهم على الالتزام بالضبط و الربط و حسن القيافة و بذل المزيد من العطاء خدمة للصالح العام.

وقام أيضا بجولة تفقدية لمقر القسم و الوقوف على أهم النواقص و المتطلبات التي يحتاجها القسم و بحث ألية عمل لتوفيرها في أقرب وقت.

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