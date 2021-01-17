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مدير أمن توكرة يبحث المستجدات الأمنية والإدارية بقسم النجدة

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى مدير أمن توكرة زيارة ميدانية لقسم النجدة وعقد اجتماعا لبحث أخر المستجدات الأمنية و الإدارية بالقسم

وبحسب إيجاز صحفي للمديرية، قام مدير أمن توكرة العقيد “فوزي المهدي قويدر” بزيارة ميدانية لقسم النجدة رفقة مساعدي الشؤون الأمنية و العامة   .

وتم تنظيم جمع صباحي للقوة العمومية و إلقاء محاضرة أمنية لكافة منتسبي القسم و حثهم على الالتزام  بالضبط و الربط و حسن القيافة و بذل المزيد من العطاء خدمة للصالح العام.

وقام أيضا بجولة تفقدية لمقر القسم و الوقوف على أهم النواقص و المتطلبات التي يحتاجها القسم و بحث ألية عمل لتوفيرها في أقرب وقت.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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