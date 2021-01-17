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صبراتة.. موظفو المعهد المتوسط يطالبون بحقوقهم المالية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم منتسبو وموظفو المعهد المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية في مدينة صبراتة وقفة احتجاجية أمام إدارة المعهد؛ للمطالبة بحقوقهم المالية والإدارية أسوة بباقي المدارس والمعاهد.

وطالب المحتجون عبر بيان لهم بالإفراج عن مرتبات العقود منذ عامي 2016 و2017، وصرف العلاوات وتسوية الفروقات المالية والدرجة الوظيفية.

كما طالبوا بصرف مكافآت لجان الامتحانات ومراقبة التصحيح وتوفير متطلبات العملية التعليمية من مقاعد وكتب مدرسية، مؤكدين دخولهم في اعتصام مفتوح حتى تتحقق مطالبهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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