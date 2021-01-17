«تعليم الوفاق»: الانتهاء من إعداد صكوك الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية

دعا وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد إلى ضرورة متابعة آلية صرف الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الأول للوزارة للعام الدراسي 2021، اليوم الأحد، بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة ومديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب التابعة لها، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

الانتهاء من إعداد صكوك الميزانية التشغيلية

ومن جانبه، أكد جمعة أنه «تمّ الانتهاء من إعداد صكوك الميزانية التشغيلية لكافة المؤسسات التعليمية، والبدء في توزيعها على المراقبات»، موضحاً أن هذه الميزانيات «ستُساعد في معالجة أي عقبات أو مُختنقات تواجه أي مؤسسة تعليمية».

بدوره، أكّد مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الطاهر الحبيب توزيع الكتاب المدرسي «على كافة مدارس مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بكافة المناطق».

وبيّن مدير عام مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح، بأن صيانة المؤسسات التعليمية المتضرّرة من الحرب «يتم وفق جدولة زمنية محدّدة» موضحاً أن «المصلحة جاهزة لتوفير الاحتياجات للمؤسسات التعليمية مـن الوسائل التعليمية بالإضافة إلى تجهيزها بالأثاث المدرسي».

تفعيل التعليم عن بعد

من جهتها، أكدت رئيس لجنة التعليم عن بُعد ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، مسعودة الأسود، على أهمية تفعيل التعليم عن بعد من خلال بث الدروس التعليمية عبر الوسائل المختلفة، مُبيّنة أن الخطة الدراسية البديلة تستهدف الدراسة يوماً بعد يوم، وأن اليوم الذي يكون فيه الطالب في المنزل يعتبر يوماً دراسياً عادياً، كما أوضحت أن المركز مستعد لتنفيذ البرامج التدريبية بدعم من الوزارة .

واستعرض مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات أيمن المحمودي نسبة الإنجاز المحقّقة في الخطة المستهدفة، وأكّد أن الخطة ستُعلن في أقرب وقت بمجرد أن يتم تجهيزها بشكل كامل.

تنفيذ الإطار الوبائي للتعليم

وشهد الاجتماع استعراض استعراض الموقف العام لبداية العام الدراسي (2020-2021) إضافة إلى مناقشة تنفيذ الإطار الوبائي للتعليم العام والعالي، إلى جانب استعراض خطة الوزارة للعام (2021) والأنشطة التي قامت بها خلال العام الماضي. كما وجه الوزير محمد عماري زايد الشكر لعدد من إدارات، ومكاتب الوزارة «الذين اشتغلوا بكل صدق ومثابرة خلال الظروف الصعبة»، مُشدّداً على «أهمية تنفيذ الإطار الوبائي العام للتعليم العام والعالي، والبرامج التدريبية المستهدفة لتطبيق هذا الإطار، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمؤسسات التعليمية».

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