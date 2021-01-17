27 إصابة بفيروس كورونا في 5 بلديات بالجنوب

أعلن مركز الفلترة ببلدية براك الشاطئ، اليوم الأحد، عن تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وخمس حالات شفاء لعينات من خمس بلديات في المنطقة الجنوبية

وأوضح المركز عبر صفحته على «فيسبوك» أن 51 عينة جرى فحصها أمس السبت أزهر التحليل أن من بينها 27 حالة موجبة و24 حالة سالبة وخمس حالات شفاء.

وأضاف المركز أن الحالات الموجبة من بينها 10 حالات من بلدية براك، و11 حالة من بلدية القرضة، وأربع حالات من بلدية إدري، وحالة واحدة من بلدية وادي عتبة، وحالة واحدة من بلدية الشويرف.

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