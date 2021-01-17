بعد أزمة الليبية للإعلام والرقابة.. بعيو يشيد بالقضاء الليبي

أشاد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، بالقضاء الليبي بعد إنصافه لـ”المؤسسة الليبية للإعلام”.

وقال بعيو في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “تحيةً لقضائنا الوطني الشامخ حصن الوطن الحصين وركن الدولة الركين الذي أوقف وأبطل تآمر المتآمرين أعداء الوطن أدعياء الدين.. الحمد لله رب العالمين.. حفظ الله ليبيا”.

يأتي هذا على خلفية قرار أصدره سليمان محمد الشنطي، بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام ورئيسها محمد بعيو حيث اعتبر الشنطي أن هذه القرارات مخالفة للاتفاق السياسي، كما طالب -في بيان أصدره اليوم الأحد- المجلس الرئاسي بتصحيح الأوضاع القانونية للمؤسسة، على الرغم من أن الشنطي غير مخول بإصدار قرارات بناء على حكم نهائي صادر من محكمة استئناف طرابلس ببطلان تكليفه برئاسة الهيئة.

وفي السياق، أصدر وكيل هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، خطابين منفصلين وجه أحدها إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يطالبه بتوجيه تعليماته لكل الجهات والوزارات التابعة للمجلس الرئاسي الالتزام بما جاء في “الحكم النهائي والبات عن دائرة الاستئناف طرابلس يوم 6/ 1/ 2021 ومذيلا بالصيغة التنفيذية بشأن تمكينه -عبدالله قادربوه- من عمله كوكيل لهيئة الرقابة الإدارية”، وعدم الاعتداد بأي إجراء أو قرار يقوم به المعني لانتفاء الصفة.

أما خطاب قادربوه الثاني فوجهه إلى رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو يطالبه بالالتزام بما جاء في حكم المحكمة وعدم الاعتداد بأي إجراء أو قرار يقوم به المعني لانتفاء الصفة عنه.

وأشار قادربوه في الخطابين إلى أن “أن المحكمة أسست حكمها بشأن تمكين قادربوه بأن المعروض ضده -في إشارة للشنطي- لا يملك سلطة إصدار القرارات التي تغير وتحدث أثرا في المراكز القانونية للأشخاص العامة والطبيعية وأن ما يصدره المعروض ضده من قرارات وما يتخذه من إجراءات خارج النطاق الزمني الممنوح له لتسيير الأعمال لا يكون باطلا إنما ينحدر إلى درجة الانعدام التي تفقد القرارات الإجراءات الصادرة عنه أي أثرا قانوني ولا تكتسب أي حجيه كونها معدومة وموصوفة بعيب عدم الاختصاص الجسيم الزماني والموضوعي الأمر الذي يترتب عليه عدم تقيد هذه القرارات بالمواعيد ولا تتحصن بفواتها”.

كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من الحكم النهائي لمحكمة استئناف طرابلس ضد سليمان الشنطي وبطلان تكليفه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وتسمية عبدالله قادربوه وكيل للهيئة.