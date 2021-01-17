الكبير يرد على السراج: اعتمادات توريد الدقيق تتناسب مع الاستهلاك المعتاد بليبيا

رد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، على كتاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، بشأن طلبه بضرورة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الدقيق.

وأكد الكبير، في خطاب موجه إلى المجلس الرئاسي، ردا على إشارة السراج في رسالته إلى أن آخر اعتماد لاستيراد الدقيق كان في أغسطس 2020، أكد الصديق أن ما تم فتحه من اعتمادات مستندية في 2020م لتوريد مادة الدقيق يتناسب مع مقدار الاستهلاك المعتاد في البلاد.

وأشار الكبير، إلى أنه لم يتم فتح اعتمادات مستندية لتوريد سلع ليست ذات أهمية، مؤكدا أن كافة المصارف تباشر عملية بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض، لافتا إلى أن مادة الدقيق بين المواد الأساسية بالتوريد.

ولفت الكبير، إلى أن رصيد ليبيا من النقد الأجنبي لدى المصرف الخارجي، خاص بعائدات سيادية موجودة بالمصرف بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن هذا يستلزم تحويلها إلى حساب الإيراد العام السيادي بمركزي طرابلس.

ونبه الكبير على أن استخدام المجلس لهذا الرصيد يمثل مخالفة جسيمة للقانون المالي للدولة ولضوابط الإنفاق العام الواردة بالاتفاق السياسي.

وجدد الكبير، مطالبته بضبط حدود ومنافذ الدولة للحد من تهريب السلع كافة وفي مقدمتها الدقيق والوقود.

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