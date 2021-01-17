الرقابة الإدارية: تعيين بعيو رئيسا لمؤسسة الإعلام قرار باطل واغتصاب للسلطة

اعتبر رئيس هيئة الرقابة الإدارية بحكومة الوفاق غير المعتمدة سليمان محمد الشنطي، الأحد، أن قرار رئيس المجلس الرئاسي بتعيين محمد بعيو رئيساً لما يعرف بالمؤسسة الليبية للإعلام يعد باطلا بطلانًا مطلقا، واغتصابا للسلطة .

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذا القرار مخالف لأحكام الفقرة “3” من المادة “1” و “2” من الاتفاق السياسي الليبي، وتنحدر إلى مجرد عمل مادي عديم الأثر القانوني.

وأضافت الهيئة أن احترام قواعد الاختصاص من المسائل التي تعزز حريات حقوق الانسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها باعتبارها من النظام العام.

وطالبت الهيئة ، في خطاب موجه إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، بتصحيح الأوضاع القانونية لتلك القرارات المشوبة بعيب إغتصاب السلطة، وموافاتها بما يفيد التنفيذ.

يُشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عيّن في سبتمبر العام الماضي محمد بعيو رئيساً لما تعرف بمؤسسة الإعلام.

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