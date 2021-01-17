“الوفاق”: معيتيق يبحث خطة تنمية برامج الشباب الباحثين عن العمل

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، لقاء اليوم الأحد، مع فريق الخبراء الشباب المكلفين بوضع إستراتيجية وخارطة طريق تنفيذية لخطة تنمية برامج الشباب الباحثين عن العمل، على حد ادعاء حكومة الوفاق.

وقالت الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن فريق العمل شكل تنفيذا لمخرجات ورشة العمل التي عقدت شهر ديسمبر الماضي برعاية معيتيق حول قرار المجلس الرئاسي رقم 567 لسنة 2020 م بخصوص تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من فئة الشباب.

ولم يوضح بيان الوفاق نتائج أعمال فريق الشباب أو مباحثات معيتيق معهم وما تم التوصل إليه.