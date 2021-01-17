صنع الله يتطلع للتعاون مع الشركات الألمانية لتطوير قطاع النفط الليبي

أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله عن تطلعه إلى التعاون مع شركات النفط الألمانية للاستفادة من خبراتها التقنية في تطوير قطاع النفط الليبي، مشيدا بدور ألمانيا في مواصل تقديم الدعم لليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال صنع الله، صباح يوم الأحد، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، والوفد المرافق له.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء صنع الله والسفير الألماني تركز على مناقشة «تطوير سبل التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات الألمانية في مجال النفط والطاقات البديلة».

وأضافت المؤسسة أن اللقاء جرى خلاله «مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وعودة الشركات الألمانية للسوق الليبي، كما تم التطرّق باستفاضة إلى مساعي المؤسسة الحثيثة للتقليل من حرق الغاز بحقول شركاتها والتوجه للطاقات البديلة في توفير احتياجات الطاقة الكهربائية».

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن ذلك «يأتي ذلك في إطار خططها المستقبلية والتي تسعى لتطبيقها في السنوات القادمة وفق المعايير البيئية المتعارف عليها عالمياً».

وهنّأ السفير الألماني أوليفر أوفتشا خلال اللقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة والعاملين بقطاع النفط «على تحقيقهم لمعدلات مرتفعة للإنتاج برغم شح الموارد المالية التي يحتاجها القطاع»، مشيراً إلى رغبة الشركات الألمانية العاملة في مجال النفط والطاقة القوية للعودة للعمل والاستثمار في ليبيا.

من جهته شكر رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله «ألمانيا على الدعم الذي قدمته ولازالت تقدمه لليبيا لأجل إعادة الاستقرار من جديد»، معربا عن تطلعه «إلى مدّ جسور التعاون مع الشركات الألمانية النفطية، والاستفادة من تقنياتها الحديثة بقطاع النفط الليبي لتطويره».

وأضاف صنع الله أن «المؤسسة اضطرت لخفض معدلات الإنتاج بسبب التسربات الحاصلة واخرها ما حصل لشركة الواحة للنفط، بتخفيض بلغ 200 الف برميل يومياً»، مؤكدا حاجة المؤسسة «أكثر من أي وقت مضى للميزانيات الضرورية للقيام بعمليات الصيانة بالمواقع النفطية لمعظم شركات القطاع».

وشدد صنع الله على ضرورة «أن يعامل قطاع النفط باهتمام بالغ» لأنه «المورد الوحيد للدخل في البلاد»، داعيا «الجميع أن يدرك مدى أهميته، حرصا وحفاظاً على ثروة الشعب الليبي والأجيال القادمة».

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