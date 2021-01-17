الثني يوجه بدعم قطاع الزراعة واستثمار مياه النهر الصناعي

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم، تعليماته بدعم قطاع الزراعة واستثمار مياه النهر الصناعي بمنطقة سهل بنغازي والمنطقة الوسطى، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص، ضم نائبه لشؤون الخدمات عبد السلام البدري، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن الزيداني، ورئيس لجنة إدارة وتنفيذ مياه النهر الصناعي ناصر بوبطينة وعددا من المسؤولين.

وأكد الثني على ضرورة دعم قطاع الزراعة عبر جهاز استثمار مشروع النهر الصناعي بما يدعم الأمن الغذائي، مشددا على ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وجهاز إدارة مشروع مياه النهر الصناعي لتعزيز الغرض المطلوب.

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