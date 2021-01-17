«العليا لمتابعة المخابز» تعلن استئناف عمل وتشغيل المخابز

أعلن رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، علي عبدالله الفقير، استئناف عمل وتشغيل المخابز كما كانت عليه من قبل القفل، وذلك وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع مكتب دعم القرار بديوان مجلس وزراء حكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس .

وأوضح الفقير، في كتاب موجه إلى مدير مكتب دعم القرار، أنه سيتم العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمشاركة النقابة العامة للمخابز ومصنعي الدقيق بالقطاع الخاص، ودعا الفقير إلى ضرورة عقد اجتماع في غضون شهر من تاريخ هذا اللقاء بهدف وضع آلية يمكن من خلالها الوصول إلى حلول ناجعة تساهم في استقرار الأسعار القائمة، بما يعود بالنفع على الجميع .

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