تقييم بروتوكول الوقاية من «كورونا» داخل المرافق التعليمية ببلدية بني وليد

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد مباشرة اللجنة المكلفة من قبل مدير الإدارة سامي سلامة الوداني عملها لتقييم البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا داخل المرافق التعليمية بني وليد.

وتابع المكتب الاعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، عبر حسابه على فيسبوك، آلية توزيع المقاعد والتأكد من مراعاة التباعد وأعداد الطلاب المسموح بها في كل فصل لضمان سلامة الأطفال من انتقال العدوى فيما بينهم.

ومن جانبه، أكد المفتش الصحي جمعة احميد، على ضرورة تفعيل عيادات الصحة المدرسية بكافة المؤسسات التعليمية وتوفير احتياجات الفلترة كجهاز مراقبة الحرارة الإلكتروني ومواد التعقيم لضمان فلترة الطلاب قبل وبعد خروجهم وضرورة التنسيق مع فرق التقصي والاستجابة السريعة في حال الاشتباه بأي حالة .

وسلمت اللجنة جميع الملاحظات للمؤسسات التعليمية، و سيتم إحالة التوصيات لمدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد عضو اللجنة المركزية لمجابهة فيروس كورونا لاحالتها للجنة المركزية ببلدية بني وليد.