ضبط شخص بحوزته 150 لتر من الخمور محلية الصنع جنوب أجدابيا

ألقى عناصر الإدارة العامة لمكافحـة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع أجدابيا، القبض على شخص ليبي الجنسية بحوزته كمية من الخمور محلية الصنع جنوب المدينة قدرت بنحو 150 لتر على ما أفاد مسؤول أمني.

وقال مدير جهاز مكافحـة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع أجدابيا الرائد إدريس اذويب لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن معلومات وردت إلى الجهاز تفيد بقيام شخص ببيع كمية من الخمور محلية الصنع بحوزته في المدينة.

وأضاف اذويب، أنه بعد ورود المعلومات جرى تكليف قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجمع المعلومات وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة جرى مداهمة المكان وضبط المتهم وبحوزته 150 لتر من الخمور محلية الصنع في منزله الواقع على طريق أجدابيا – جالو جنوب المدينة.

وأشار إلى أنه من خلال التحقيقات اعترف المتهم بالقيام ببيع الخمور محلية الصنع في مدينة أجدابيا، مؤكدا أنه ستجري إحالته إلى النيابة العامة بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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