الغرفة المركزية لمكافحة كورونا تتفقد الوضع الصحي بمديرية أمن بنغازي

قام الفريق الصحي المكلف من الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا بنغازى، يومي الخميس والسبت الماضيين بزيارة إلى مقر مديرية أمن بنغازي وذلك للوقوف على الوضع الصحي للعاملين بالمديرية واتخاذ الإجراءات الاحترازية وتقديم النصائح والإرشادات الصحية التوعوية كما تم أخذ بعض العينات العشوائية.

وبحسب إيجاز صحفي للغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا – بنغازى، قد أشار تقرير الفريق الصحي إلى أن الوضع الصحي داخل المديرية مطمئن وأن الإجراءات الاحترازية يتم تطبيقها بشكل جيد بإشراف السيد مدير أمن بنغازي.

وأوضح فريق الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالغرفة المركزي، أن الغرفة تواصل أعمالها لمتابعة الوضع الصحي والوبائي داخل المؤسسات العامة في نطاق بلدية بنغازي.