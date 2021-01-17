إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية في الواحات الثلاث

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة الليبية اليوم، النتائج النهائية لانتخاب المجلس البلدي في كل من جالو وأوجلة واجخرة، وتضمنت النتائج أسماء المرشحين الخمسة عن الفئة العامة، والمرشحة لفئة المرأة، وكذلك المرشح عن فئة الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة.
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قناة ليبيا
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