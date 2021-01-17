معيتيق يبحث آليات تنفيذ خطة تشغيل شباب العاطلين

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ظهر اليوم الأحد، آليات تنفيذ خطة تشغيل الشباب العاطلين.

جاء ذلك خلال لقاء معيتيق، لفريق الخبراء الشباب المكلفين بوضع استراتيجية وخارطة طريق تنفيذية لخطة تنمية برامج الشباب الباحثين عن العمل، وفق ما نشرته صفحة إدارة التواصل والإعلام بمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني على موقع «فيسبوك».

يشار إلى أن فريق العمل تم تشكيله تنفيذا لمخرجات ورشة العمل التي عقدت شهر ديسمبر الماضي برعاية معيتيق حول قرار المجلس الرئاسي رقم 567 لسنة 2020 م بخصوص تشغيل وتدريب الشبابا العاطلين عن العمل.

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