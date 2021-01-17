الزايدي لـ «شباب 2011»: أصبحتم  اليوم تطالبون بتوفير رغيف خبز بثمن في مقدور الجميع

وجه أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزايدي، رسالة لمن وصفهم بـ «شباب 2011»، الذين تمكن العدو من تدمير وطنهم وتخريب مستقبلهم تحت شعارات مزيفة.

وأضاف الزايدي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، تحت عنوان “على أبواب ثورة الخبز!”، قائلًا: “رسالة إلى شباب ٢٠١١ الذين تمكن العدو من تدمير وطنهم وتخريب مستقبلهم، باسمهم وتحت شعارات مزيفة خدعتهم ورمت بهم إلى التهلكة!!”.

وأردف “متى تستطيعون إعادة طرح مطالبكم ٢٠١١، يومها كنتم تبحثون على مزيد الرفاه، الأبراج، والترف”، مستطردًا “أما اليوم فإنكم تطالبون بتوفير رغيف خبز بثمن في مقدور الجميع!!”.