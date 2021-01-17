السايح يدعو لوضع خارطة طريق لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي نهاية العام

تابع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، مع مديري إدارات ومكاتب المفوضية، مستوى جهوزية الإدارات والمكاتب لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني، الذي عقد اليوم بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس.

وأفادت المفوضية، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة متطلبات المراحل التي تسبق يوم الاقتراع والتجهيز المبكر للانتخابات، فضلا عن استعراض البرامج والنشاطات الموجهة في مجال التدريب والتوعية والتي من المقرر تنفيذها مع قرب الاستحقاق الانتخابي.

ووجه السايح الإدارات والمكاتب بالمفوضية إلى زيادة وتيرة العمل ووضع خارطة تتيح إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية في تنفيذ الاستحقاق المعلن في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 م.

ودعا السايح إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التدريبي، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالإدارات الفنية والعناصر المتعاونة وفق المعايير المعمول بها داخل المفوضية.

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