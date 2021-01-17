رئيس البلدية يبحث مع اتحاد نازحي بنغازي حلول لمشكلات النازحين

التقي رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري مع رئيس مجلس إدارة اتحاد نازحي بنغازي عصام محمد الدادسي و فوزية سعيد السراوي و فتحية منفور علي و إبراهيم على المحيشي من اتحاد نازحي بنغازي ،حيث تم مُناقشة الإجراءات المُتخذة فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تواجه النازحين المُدمرة والمُتضررة منازلهم جراء الحرب على الإرهاب في مدينة بنغازي والحُلول المُقترحة في هذا الشأن .

وبحسب إيجاز صحفي للبلدية، تم استعراض الإجراءات المُتخذة من قبل البلدية التي من بينها كتاب رئيس المجلس التسييري الموجة إلى رئيس اللجنة المركزية لحصر الأضرار التابعة للهيئة العامة للإسكان والمرافق بشأن ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الحصر بأسرع وقت مُمكن ، ومُخاطبة مصلحة التخطيط العمراني بشأن إعداد وصفات فنية لإراضي فضاء بإسم الدولة الليبية داخل نطاق منطقة الصابري لتنفيذ وحدات سكنية للمواطنين الذين لديهم وحدات سكنية مُدمرة تابعة لإملاك الدولة.

وتم الاتفاق على العمل على صيانة الوحدات السكنية التابعة لإملاك الدولة والمُتضررة جُزئياً ، وأعمال الإزلة للمباني المُدمرة ،وتنفيذ وحدات سكنية بمنطقتي جردينة ودريانه للمواطنين المُدمرة والمتضررة منازلهم ولديهم الرغبة في السكن في المنطقتين المذكورتين ،وذلك ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

وتم الإتفاق على مُخاطبة البلدية للجهات المُختصة بشأن إصدار التشريعات اللازمة حيال تعويض جميع المواطنين المُتضررة منازلهم ومُمتلكاتهم جراء الحرب على الإرهاب و مُتابعة هذه الإجراءات من قبل اتحاد النازحين .