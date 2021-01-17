حفتر يلتقي وزير التعليم بالحكومة الليبية

التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر اليوم وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي بومريز ، ووكيل التربية والتعليم بالوزارة الدكتور عبدالرحيم البركي واستعرض القائد العام انطلاق العام الدراسي ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه عرض وزير التعليم المشاكل التي تواجه القطاع مطلعا القائد العام على أهم الخطوات التي قامت بها الوزارة خلال العام الدراسي الماضي والحالي.

وابدى القائد العام استعداد القيادة لتقديم الدعم المتعلق بالإجراءات الاحترازية وشدد على ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية مثنيا كل الجهود التي بذلت لأجل استئناف العام الدراسي ، وضمان حق الطلاب في التعليم والصحة.