نقيب الخبازين: المخابز ستفتح أبوابها غدا الاثنين ولكن بأسعار جديدة

أعلن نقيب الخبازين أبو خريص محمد، الأحد، أن المخابز ستفتح أبوابها اعتباراً من يوم غد الاثنين في عدد من مناطق وبلديات طرابلس الكبرى، بعد الوعود بوضع حلول لأزمة غلاء الدقيق.

وأوضح محمد، في تصريح صحفي، أن المخابز ستبيع الـ3 أرغفة بدينار؛ نتيجة الزيادة الكبيرة في سعر الدقيق، موضحا أن أصحاب المخابز مستعدون لتخفيض سعر الرغيف في حال نزول سعر الدقيق بالسوق، أو في حال تزويدهم مباشرة بالدقيق.

وكان نقيب الخبازين أبو خريص محمد قد قال، إن جهاز الحرس البلدي طالب المخابز بأن تبيع الخبز بسعرها السابق “أربعة أرغفة بدينار” أو قفل المخبز.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس شهدت السبت، إقفال عدة مخابز بها من قبل جهاز الحرس البلدي؛ نظراً لارتفاع أسعار الخبز إلى 3 أرغفة خبز بدينار بدلا من أربعة.

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