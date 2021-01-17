إزالة وسرقة 15 عامود و1550 متر أسلاك كهرباء في زليتن والعزيزية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، عن سرقة وإزالة 15 عامود كهرباء و1550 متر أسلاك من على خطوط نقل التيار بدائرتي توزيع زليتن والعزيزية، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن «مجموعة خارجة عن القانون قامت بإزالة وسرقة 15 عمود مع خط الجهاد تفريعة بن فايث مسافة 1100متر مما تسبب ذلك في فقد التغذية نحو 5 محولات وذلك بإدارة توزيع زليتن».

وأكدت الشركة أيضا «سرقة خط المعسكر من 30 الساعدية مسافة 450 متر بدائرة توزيع العزيزية التابعة لإدارة توزيع الجفارة»، وذلك في «تواصل أعمال سرقة أسلاك الكهرباء بعدد من المناطق دون أي رادع».

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