الوشاحي يؤكد صحة مراسلة السراج للكبير بشأن فتح الاعتمادات

أكد المستشار بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمود الوشاحي، صحة مراسلة السراج إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بخصوص فتح الاعتمادات.

وأوضح الوشاحي، أن المراسلة تضمنت أن مادة الدقيق قد أوشكت على الانتهاء، وأن ذلك ينذر بدخول البلاد في أزمة غذائية، وأن استمرار هذا الحال يمثل تهديدا لحياة المواطن.

وأضاف الوشاحي، أن السراج طالب الكبير بفتح الاعتمادات ومنح الأولوية لاستيراد مادة الدقيق، بما يكفي لاحتياجات السوق المحلي.

ولفت الوشاحي، إلى أن السراج أكد أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة للتدخل لحماية حياة المواطن، باستخدام الرصيد المتاح لها طرف المصرف الخارجي لتوفير هذه السلعة.

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