شركة مليته للنفط والغاز تعقد ندوة تشاورية حول الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

عقدت شركة مليته للنفط والغاز، ندوة تشاورية عبر الدائرة المغلقة استهدفت رؤساء الأقسام والمنسقين والمراقبين ومدير المجمع ونائبه، بحضور الدكتور عبدالعزيز الزرقاني استشاري تابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض وخبير بمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح حساب شركة مليته للنفط والغاز، عبر فيسبوك، أن مدير مجمع مليته الصناعي افتتح الجلسة بالترحيب بالحضور و بالدور الفعال الهام لمثل هذه الندوات التشاورية التي تشرف على إقامتها الإدارة العامة للصحة والسلامة.

وخلال اللقاء تم التطرق إلى الإجراءات الإحترازية المعتمدة بالشركة ومدى ملائمتها أثناء حدوث حالات الاشتباه والإصابة.

ومن جانبه أشاد مدير مجمع مليته الصناعي باللجنة الفرعية بالمجمع ودورها الهام في متابعة تطبيق الإجراءات وغيرها من التوصيات الصادرة عن اللجنة الداخلية لمتابعة أزمة كورونا، وكذلك التركيز على أهمية التبليغ السريع في حالة ظهور أي أعراض والتشديد على لبس الكمامات ومنع التجمعات وغيرها لمنع إنتشار فيروس كورونا في مكان العمل.