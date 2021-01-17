معلمو المعاهد الفنية المتوسطة مصراتة يحتجون للمطالبة بحقوقهم المالية

نفذ معلمو مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بمصراته وقفة احتجاجية الأحد للمطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة من ثلاث سنوات رافضين التجاهل الذي يتم التعامل به مع حقوقهم.

وقال المعلمون أن هذا التجاهل يتهدد العام الدراسي المقبل من تأجيل أو تعليق، مطالبين الإيفاء بالحقوق التي نصت عليه تشريعات الدولة، مع تأكيدهم أنهم لن يوافقوا على استيعاب خريجي المرحلة الإعدادية الذين يودون الالتحاق بالمعاهد المتوسطة.

وطالب المعتصمون بتنفيذ النقاط التالية وتحميل المسؤولية بشكل واضح لمن عرقل أو قصر، لأن النتيجة ستكون ضياع العام الدراسي الذي تأخر كثيرا:

صرف علاوة الحصة المقررة قانونا للمعلمين والمتأخرة منذ ثلاث سنوات دون أي أسباب.

صرف كل المستحقات المتأخرة لمعلمي وإداريي القطاع أسوة بزملائهم في قطاع التعليم العام بدءا بمكافآت الامتحانات، وبدل المحروقات للموجهين، وعلاوة المدير والمدير المساعد، بالإضافة إلى إنصاف الإداريين نظير جهودهم التي تضاهي جهود المعلمين الذين يعملون معهم في نفس المؤسسة.

صرف مستحقات المعلمين المتعاقد معهم حديثا والذين تعتمد عليهم المعاهد في جداولها الدراسية.

تسوية الترقيات المتأخرة منذ 2015م والذي ألحق ضررا واضحا بموظفي القطاع بشكل عام.

نطالب بفتح تحقيق في أسباب تأخر صرف حقوق المعلمين