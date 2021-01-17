مراقبة تعليم سرت تشرع في توزيع الكتاب المدرسي على الطلاب

شرعت مراقبة التعليم ببلدية سرت، اليوم الأحد، في توزيع الكتاب المدرسي على الطلاب بالمدارس التابعة لها الواقعة في نطاق البلدية.

وقال مراقب تعليم سرت، مفتاح عبدالكافي لـ«بوابة الوسط» إن توزيع الكتاب المدرسي يجري عن طريق لجنة مكلفة من المراقبة بالتعاون مع إدارة المخازن التعليمية وبالتنسيق مع مديري الثانويات والمدارس لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وأوضح عبدالكافي أن الكتاب المدرسي متوفر وأن نسبة وصوله إلى المخازن التابعة لمراقبة التعليم بلغت أكثر من 85%، منوها إلى أنه جاري العمل لاستكمال الكتب المدرسية من وزارة التعليم.

وذكر مراقب تعليم سرت أن أكثر من 15 مدرسة استلمت الكتب المدرسية اليوم، مشيرا إلى أن المراقبة استلمت أيضا أكثر من 850 مقعدا مدرسيا يجري توزيعها على المدارس المحتاجة.

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