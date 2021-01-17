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اجتماع بقاعدة معيتيقة يناقش تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة الأوضاع العسكرية بمحور سرت الجفرة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عقد بقاعدة معيتيقة الجوية شرق العاصمة طرابلس، مساء اليوم الأحد، اجتماع لقيادات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني خصص لمناقشة «آخر التطورات السياسية والميدانية وتشكيل لجنة تنسيق الجهود ومتابعة الأوضاع العسكرية بمحور سرت الجفرة» وفق وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ضم كل من المفوض بوزارة الدفاع صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة الفرق أول ركن محمد الحداد وآمر القوة المشتركة، وآمر منطقة طرابلس العسكرية وأمراء محاور غرفة عمليات سرت الجفرة وعدد من قادة محاور صد العدوان على طرابلس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • خلاص تركيا تمت لها بفعل الصلح بين قطر والعرب وبات سحب قاعدتها من قطر أمر مطروح واروغان رئيس حزب اخوان الشيطان التركي تمت له بعدما جو بايدن تعهد بتقليم اظافره بمجرد ما يستلم الحكم فستصبح مليشيات الارهاب في الغرب الليبي أيتام اردوغان بعدما ينسحب من معيتيقه والوطنيه أو بعدما سيجبر اردوغان علي سحب مرتزقته وجنوده من غرب ليبيا وسيكون مصير من استرجلوا بالاتراك وبالمرتزقه السوررين اضحوكة يتندر بها الليبيين وسيقترح عليهم اردوغان حفاظا علي ماء وجهوهم ترك ليبيا والعمل في تركيا كحراس علي كرخانات اسطنول وأنقره

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