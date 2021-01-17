مصادر: أعضاء اللجنة الدستورية يصلون الغردقة لاستكمال المشاورات

أكدت مصادر برلمانية، أن أعضاء اللجنة الدستورية وصلوا إلى مدينة الغردقة، اليوم الأحد، لاستكمال المشاورات بشأن المسار الدستوري.

وأشارت المصادر، إلى أنه كان من المفترض، أن يشارك نحو 15 نائبا من ما يسمى بمجلس الدولة مع 15 نائبا من البرلمان، إلا أن بعض أعضاء ما يسمى بمجلس الدولة لم يسافروا إلى الغردقة، بسبب اعتراضهم على تشكيل لجنة البرلمان، حيث كان يسعى بعضهم لمشاركة أعضاء من برلمان طرابلس.

ولفتت مصادر بالهيئة التأسيسية للدستور، إلى أن “الحضور اقتصر على وفدي الأعلى للدولة والبرلمان، مضيفة أنه لن يشارك أي من أعضاء الهيئة الذين حضروا المرة الماضية”.

تأتي مشاورات اللجنة الدستورية التي تناقش الآليات الدستورية التي ستنظم عليها الانتخابات المرتقبة نهاية العام، بالتزامن مع التصويت على مقترحات اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة الاثنين 18 يناير الجاري.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، التوصل إلى آلية لاختيار السلطة المؤقتة، التي ستدير البلاد بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات، وسيجري التصويت عليها بين أطراف الحوار الليبي غدا الاثنين.

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