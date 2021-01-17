“أمن أجدابيا” تشهد مراسم تسليم المديرية للعقيد أحمد على المسماري

شهدت مُديرية أمن أجدابيا اليوم الأحد، مراسم التسليم والاستلام لمُديرية أمن اجدابيا، بناءً على قرار وزير الداخلية المُستشار إبراهيم بوشناف .

و تم صباح اليوم عملية تسليم واستلام المهام بين مُدير أمن اجدابيا السابق عميد أ.خالد عبدالعزيز البسطة و مُدير امن اجدابيا عقيد احمد علي المسماري وحضور عميد جلال الهويدي مدير مديرية امن سلوق قمينس رئيس لجنة التسليم والاستلام وعضوية عقيد جمعة عبدالسلام مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والاتصالات بوزارة الداخلية وضباط بالمديرية

وخلال مراسم التسليم والاستلام هنأ مُدير أمن اجدابيا السابق عميد خالد عبدالعزيز البسطة مُدير أمن اجدابيا عقيد احمد علي المسماري بالتوفيق في مهامه، ووجه تحية تقدير وإكبار لمنتسبي مُديرية أمن اجدابيا على جهودهم المبذولة وعملهم الدؤوب طيلة فترة توليه مديرية امن اجدابيا من اجل أمن المواطن والمدينة.