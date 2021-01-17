بـ «شركة سرت للغاز».. ورقة بحثية حول التلوث الناتج عن شوائب النفط الخام 

قدم الدكتور عبدالكريم الغزالي وكيل الشؤون العلمية بجامعة بنغازي ورقة بحثية عن التلوث الناتج عن بعض الشوائب الموجودة بالنفط الخام، وذلك بدعوة من مسعود سليمان موسى رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وأوضح الحساب الرسمي لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، في بيان حسابها الرسمي عبر فيسبوك، أن هذه الندوة جاءت بسبب اهتمام الإدارة العليا في الشركة بالبحث العلمي والحرص على العمل فى بيئة آمنة ومتابعة كل جديد فيما يتعلق بالتلوث.

وأوضح البيان، أن الندوة شارك فيها؛ الدكتور عبدالكريم الغزالي المتخصص في مراقبة الملوثات البيئية الناتجة عن المنتجات النفطية، وقد أثرى الحضور النقاش بنقاط هامة فى كيفية مراقبة التلوث والحد منه.

كما شارك في هذا اللقاء؛ خالد جبالي عضو مجلس الإدارة، و حسين الباشك مدير عام الصحة والسلامة والبيئة، وعبدالعزيز يوسف مستشار رئيس مجلس الإدارة وإبراهيم فنوش مدير إدارة الإنتاج، ونصر الدين خرواط مدير الإدارة الفنية والسيد فتحي السليني مراقب هندسة العمليات والمختبرات، وعمر بودرباله منسق مختبر النفط والغاز ومحمد عون أخصائي مختبر.