«العامة للكهرباء»: سرقة 15 عامود و 1550 متر أسلاك بدائرتي توزيع زليتن والعزيزية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة وإزالة 15 عامود كهرباء و1550 متر أسلاك من على خطوط نقل التيار بدائرتي توزيع زليتن والعزيزية.

وذكرت الشركة في بيان لها، الأحد، أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بإزالة وسرقة 15 عمود مع خط الجهاد تفريعة بن فايث مسافة 1100متر مما تسبب ذلك في فقد التغذية نحو 5 محولات وذلك بإدارة توزيع زليتن، وذلك ضمن أعمال الانتهاكات التي تطال شبكات ومحطات الكهرباء غرب ليبيا.

وأوضحت الشركة أنه تم سرقة خط المعسكر من 30 الساعدية مسافة 450 متر بدائرة توزيع العزيزية التابعة لإدارة توزيع الجفارة، وذلك في تواصل أعمال سرقة أسلاك الكهرباء بعدد من المناطق دون أي رادع.