“الطوب الطيني” في غدامس.. لمسة جمال لطراز معماري فريد

لطالما أبهرت مدينة غدامس القديمة زوارها وروادها بجمالها وطرازها المعماري الفريد، من أهم ركائز البناء سابقا وحاضرا “الطوب الطيني”.

كيف يتم صناعة الطوب الطيني؟

يتم خلط التربة البيضاء والسوداء بنسبة (2:1)، ويضاف إلى الخليط نوع من القش أو التبن وأحيانا بقايا الروث الحيواني، ويعجن الخليط جيدا مع إضافة المياه حتى ينطرد هواء الهيدروجين الناتج من تخمر الألياف بداخل العجينة ويُترك لعدة شهور حسب المناخ.

وبعدها يُصب في قوالب تختلف أحجامها حسب مقاس الطوب المطلوب، وتترك في العراء لتجف مع تقليب جانبي الطوبة كي تتعرض للشمس جيدا، وبعدها يتم تنظيفها واستخدامها في بناء الحوائط والأزقة، وعادة لا يتم صناعة الطوب بالخريف لأنه يتعرض للتسوس والتكسّر.

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