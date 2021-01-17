“الوقود” يُعرقل السياحة الداخلية.. ومطالب بحل سريع

طالب عدد من “محترفي قيادة السيارات الصحراوية” بضرورة دعمهم وتسهيل حصولهم على الوقود حيث أن ما يقومون به من ترويج للسياحة الداخلية يواجه عراقيل تتمثل في صعوبة الحصول على الوقود وارتفاع سعره إن وجد.

وتنشط مجموعات من الشباب المهتمين بقيادة السيارات الصحراوية؛ وينظمون رحلات خاصة بالعائلات القادمة من مناطق مختلفة وذلك لزيارة معالم الصحراء والمواقع المنتشرة في الصحراء المحيطة بمدينة سبها.

وقال محمد فتح الباب، من “مجموعة أصدقاء الجيب”، إن الصحراء تتمتع بمواقع وتضاريس جاذبة للأنظار، وتنتشر فيها آبار المياه العذبة القريبة من سطح الأرض، وهذا يعد أكبر دافع لزيارة المواقع المختلفة؛ مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يعرقل التوسع وانتظام الرحلات خلال موسم زيارة الصحراء والاستمتاع بالشمس الدافئة.

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