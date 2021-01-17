150 مرتزقا سوريا في طريقهم إلى ليبيا

كشف موقع «خبر 24» التركي، الأحد، أن 150 مرتزقا من عناصر فصائل «الحمزات» و«العمشات» و«السلطان مراد»، و«فيلق الشام» و«فيلق المجد»، توجهوا إلى تركيا من معبر «حور كليس» الحدودي بين سوريا وتركيا، حيث يتم نقلهم إلى ليبيا.

وأوضح الموقع، أن إرسال هذه الدفعة من المرتزقة، يأتي رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بموجب الاتفاق الموقع بين الفرقاء الليبيين في جنيف، بإشراف الأمم المتحدة، مبينة أنه يهدف إلى تقديم تدريبات في المعسكرات التي تخضع لسيطرة ميليشياتا لوفاق.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق، أن تركيا تواصل عملية الحشد، موضحا أن لديها جسرا جويا مع قاعدتي عقبة بن نافع “الوطية” ومصراتة، وأن فرقاطة تركية رست في ميناء الخمس ليوم واحد.

ويشهد هذا الميناء، الواقع شرق طرابلس، عمليات تدريب للقوات البحرية، التابعة لحكومة الوفاق تحت إشراف عسكريين أتراك.

وكان مايسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أفاد بعودة عدد من المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا للقتال إلى جانب الوفاق لأسباب صحية، في ظل توقف عودتهم لنحوالي ثلاثة أشهر. ونقل المرصد عن مصادره أن الدفعة الجديدة بلغت 40 مرتزقا، وأن عودتهم لم تكن طبيعية في ظل توقف عمليات العودة، حيث عمدوا إلى دفع رشوة لأطباء في ليبيا، مقابل كتابة تقارير تفيد بأن وضعهم الصحي سيئ ويستوجب عودتهم، وبلغت قيمة الرشوة التي دفعت نحو 500 دولار عن المقاتل الواحد، ثم قاموا بعد ذلك بتقديم هذه التقارير الطبية لقاداتهم ليوافقوا على عودتهم، وهو ما حدث بالفعل، إذ جرى نقلهم إلى تركيا في بداية الأمر، ومن ثم إلى سوريا.

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