المجلس البلدي المعمورة يوقف الدراسة 10 أيام بسبب كورونا  

قرر المجلس البلدي المعمورة، وقف الدراسة في البلدية لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء 26 يناير الحالي، ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المجلس البلدي في قراره، أن القطاعات داخل نطاق البلدية تتولى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لتقليل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 16 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (204).

واستلم المركز عدد (5033) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1100) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (327) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (31) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (136) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (25) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (26) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (174) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (174) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (46) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (135) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (6) عينات، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (94) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (3) عينات، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (8) عينات، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (552) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوراة عدد (308) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3962) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (1071) عينة موجبة لفيروس كورونا (690 جديدة + 381 مخالطة)”.