هل ينجح اجتماع الغردقة في حل الخلاف بين مجلس الدولة والنواب بشأن مسودة الدستور؟

أكد المحلل السياسي سنوسي الشريف، أن ما يسمى بالمجلس الاستشاري ورئيسه خالد المشري، يتمسكون بضرورة إجراء استفتاء حول مسوَّدة الدستور المعدة من قبل هيئة صياغة الدستور، بينما يرفضها أغلب أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى قطاعات واسعة من الهيئات والمنظمات والنشطاء في ليبيا.

ولفت الشريف إلى أن تلك العملية تحتاج إلى مدة لا تقل عن عامين، مبينا أن هذا الأمر يتيح لما يسمى بالمجلس الاستشاري البقاء لفترة أطول قبل أي انتخابات.

واعتبر الخبير الدستوري سلطان بن إبراهيم، أن التركيز من قبل مجلس الدولة الاستشاري، والذي يتكون أغلبه من تيار الاسلام السياسي، على الاستفتاء على مسوَّدة الدستور، يأتي لأمرين، الأول لإطالة زمن وجودهم في السلطة، والثاني أنه في حالة التصويت بنعم على المسوَّدة، فإن النتيجة ستكون لصالحهم؛ لأن المسوَّدة الحالية مفصلة على مقاس تيار الإسلام السياسي“.

من جانبه قال الخبير في الشؤون السياسية، عيسى بن غني، إنه ”في حال صوت الشعب بنعم على المسودة، سيضع مجلس النواب قانون الانتخابات، لافتا إلى أنه في هذه الحالة ستظهر الخلافات بين مجلس النواب في طبرق، أو الأعضاء المجتمعين في طرابلس، حول من له أحقية وضع القانون، وبالتالي ستدخل الأزمة الليبية مراحل جديدة من الخلاف“.

وكان قد توجه وفد مشترك مكون من 15 عضوًا في مجلسي النواب وما يسمى بالمجلس الاستشاري، إلى الغردقة، للمشاركة في اجتماعات لجنة متابعة المسار الدستوري الليبي، برعاية البعثة الأممية.

وصرح مصدر في مجلس النواب بأن أعضاء الوفد سيبحثون في الغردقة سبل التوصل لاتفاق بين المجلسين حول مشروع إيجاد قاعدة دستورية وقانونية ستجرى وفقها انتخابات ديسمبر المقبلة.

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