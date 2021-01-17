ليبيا الان

نادية عمران: المبعوث الجديد قد ينجح في حلحلة العقدة الليبية إذا كان لديه الرغبة الحقيقية

تم النشر منذُ 27 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إنها تتوقع أن تستمر المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، مساعدة للمبعوث الجديد، بحسب  تقديرها.

واعتبرت عمران في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن “المبعوث الجديد سيستمر بالعمل وفقًا لما تم إعداده مسبقًا، والأمر مناط بمدى توافق اللجنة الدستورية خلال اجتماعات القاهرة المقبلة، وكذلك بما سيحدث في لجنة الحوار هذا الشهر”، بحسب قولها.

وختمت تصريحها موضحة أنه “إذا كان المبعوث الجديد معتدلًا ومتابعًا للشأن الليبي بدقة، ولديه الرغبة الحقيقية في إحداث تغيير إيجابي، فإنه يمكن أن ينجح في حلحلة العقدة الليبية”، على حد زعمه.

وأردفت أن ذلك المبعوث الأممي الجديد  “إذا استمر بخطوات ستيفاني ذاتها وبنفس كادرها الوظيفي، فسيكون هناك المزيد من الأزمات”، وفقًا لقولها.

الوسوم

العقدة الليبية نادية عمران

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لن ارد عليكى هذه المرة ونكلم فى المهم حيث نشر اليوم السابع عن الشهيد عبدالحريم حافظ لم تتحل جثته منذ 31 عاما
    في سياق متصل روي”شبانة”، تفاصيل عدم تحلل جثة العندليب، حيث قال: “روحت دار الإفتاء وعرفنا إزاي ننقل جثمان والدي وعمي عبدالحليم بسبب المياه الجوفية، وجبنا خبراء ومهندسين لكن لقينا المية مدخلتش ليهم بسبب الصخور، لكن فضلنا ننقلهم ونعمل عزل للمكان”.

    وتابع : “نزل شيخ مسجد وشيوخ تانية القبر ولقيتهم بيقولي لازم تنزل علشان تشوف بعينك، مضيفا: نزل وشدوني وشوفت حاجة جميلة، وهى إن عمي عبدالحليم نايم بشعره الأسود وخدوده ومناخيره وودانه، وكل حاجة زي ما هى سليمة متحللتش”.

    وأضاف : “لما سألت قالولي إنه كان بيعمل أعمال خيرة كتير جداً، ومش بيحكي عن الحكاية دي لأنه مش بيحب يظهر في الصورة”.
    وتابع : “كنت رافض أقول إللي شوفته، بس قالولي قول لأنها مش هتقدم ولا تأخر دي حاجة عند ربنا”.

    رد

  • طبعا عبدالحريم حافظ قال ياولدى قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب ..اما انت ياعمران العرض عرضين سيقول من مات فداء للدبدوب

    رد