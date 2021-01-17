نادية عمران: المبعوث الجديد قد ينجح في حلحلة العقدة الليبية إذا كان لديه الرغبة الحقيقية

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إنها تتوقع أن تستمر المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، مساعدة للمبعوث الجديد، بحسب تقديرها.

واعتبرت عمران في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن “المبعوث الجديد سيستمر بالعمل وفقًا لما تم إعداده مسبقًا، والأمر مناط بمدى توافق اللجنة الدستورية خلال اجتماعات القاهرة المقبلة، وكذلك بما سيحدث في لجنة الحوار هذا الشهر”، بحسب قولها.

وختمت تصريحها موضحة أنه “إذا كان المبعوث الجديد معتدلًا ومتابعًا للشأن الليبي بدقة، ولديه الرغبة الحقيقية في إحداث تغيير إيجابي، فإنه يمكن أن ينجح في حلحلة العقدة الليبية”، على حد زعمه.

وأردفت أن ذلك المبعوث الأممي الجديد “إذا استمر بخطوات ستيفاني ذاتها وبنفس كادرها الوظيفي، فسيكون هناك المزيد من الأزمات”، وفقًا لقولها.