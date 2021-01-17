عاجل ليبيا الان

شركة الكهرباء تعلن سرقة 15 عامود من تفريعة بن فايث بإدارة زليتن

تم النشر منذُ 8 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، تواصل أعمال سرقة أسلاك الكهرباء بعدد من المناطق دون أي رادع.

وأوضحت الشركة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بإزالة وسرقة 15 عامود مع خط الجهاد تفريعة بن فايث مسافة 1100متر.

وأفادت الشركة، أن الحادث تسبب في فقد التغذية لنحو 5 محولات بإدارة توزيع زليتن.

وأضافت الشركة، أنه تم أيضا سرقة خط المعسكر من 30 الساعدية مسافة 450 متر بدائرة توزيع العزيزية التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا موضوع الباتكوين إلي يحكوا عليه ـ جرد البلاد من الكهرباء وسرقة خطوط النقل الضغط العالي الرئيسية ـ فلهذا الاستمرار في تجاهل الأمن في هالمشكلة حيزيد من تكاثرها لو لم توضع قوانين محلية بعقوبات على المخربين لمؤسسات الدولة مثلها مثل الكتابة والتخطيط عالحوائط فالأماكن العامة وخاصة بعد طلائها من جهود سكان البلديات وإدارة الأصلاح العام –

    رد