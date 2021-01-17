شركة الكهرباء تعلن سرقة 15 عامود من تفريعة بن فايث بإدارة زليتن

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، تواصل أعمال سرقة أسلاك الكهرباء بعدد من المناطق دون أي رادع.

وأوضحت الشركة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بإزالة وسرقة 15 عامود مع خط الجهاد تفريعة بن فايث مسافة 1100متر.

وأفادت الشركة، أن الحادث تسبب في فقد التغذية لنحو 5 محولات بإدارة توزيع زليتن.

وأضافت الشركة، أنه تم أيضا سرقة خط المعسكر من 30 الساعدية مسافة 450 متر بدائرة توزيع العزيزية التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

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