عاجل ليبيا الان

جدول مواعيد الرحلات المغادرة من مطار بنينا الدولي الاثنين 18 يناير 2021

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المكتب الإعلامي لمطار بنينا الدولي، اليوم الاثنين، جدول مواعيد الرحلات المغادرة من المطار.

وطالب المكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المسافرين بالتواجد في المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات.

 وشدد المكتب على المسافرين على الرحلات الخارجية المُغادرة القاصدة الإسكندرية وتونس ضرورة إجراء تحليل PCR والخاص بفيروس كورونا بصلاحية 72 ساعة قبل موعد الرحلة، مشيرا إلى أنه يُستثنى الأطفال دون سن الـ 12 عاماً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك