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السفير الألماني بليبيا: سعدت بزيارة مدرسة أبو سليم الابتدائية بعد إعادة تأهيلها بمساعدتنا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

صرح أوليفر أوفتشا، السفير الألماني لدى ليبيا، أنه زار، الأحد، مدرسة أبو سليم الابتدائية بعد إعادة تأهيلها بمساعدة ألمانيا.

وقال أوفيتشا، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سعدت بزيارة مدرسة أبوسليم الابتدائية مع عميد البلدية الحامدي”.

وأردف  أنه “بعد أن تعرضت -المدرسة- لأضرار جسيمة خلال الصراع الأخير ، تم إعادة تأهيل المدرسة كجزء من مشروع دعم الاستقرار  بقيادة  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وبدعم مشترك مع ألمانيا”.

وختم السفير تغريدته موضحًا “فكان من الرائع رؤية الأولاد يدرسون في فصول دراسية مناسبة”.

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السفير الألماني بليبيا مدرسة أبو سليم الابتدائية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • مستوى التعليم فى ابوسليم كان من ايام القذافى هابط فكان ياتى للتقدم لمركز تدريب مهنى امام قصر باب العزيزية طلاب حاصلين على الاعدادية ولا يعرف كيف يكتب اسم بلده وفى الحساب لا يعرف كيف يجمع واحد وربع مع واحد ونصف والمضحك انه لو قلت لهم واحد وربع دينار زائد واحد ونصف دولار يعطى الناتج فورا لانهم يتاجرون فى سوق ابوسليم وايضا نقل فصل من مركز امام مسجد ابوسليم الى مركزنا لعد ان قضوا الصف الاول هناك وقلت لمدير المركز فيهم ستة متخلفين عقليا لا تسألنى عن نتيجتهم وكانت المفاجأة انه نجح الستة جميعا ورسب اثنين اخرين .

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