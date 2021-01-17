السفير الألماني بليبيا: سعدت بزيارة مدرسة أبو سليم الابتدائية بعد إعادة تأهيلها بمساعدتنا

صرح أوليفر أوفتشا، السفير الألماني لدى ليبيا، أنه زار، الأحد، مدرسة أبو سليم الابتدائية بعد إعادة تأهيلها بمساعدة ألمانيا.

وقال أوفيتشا، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سعدت بزيارة مدرسة أبوسليم الابتدائية مع عميد البلدية الحامدي”.

وأردف أنه “بعد أن تعرضت -المدرسة- لأضرار جسيمة خلال الصراع الأخير ، تم إعادة تأهيل المدرسة كجزء من مشروع دعم الاستقرار بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وبدعم مشترك مع ألمانيا”.

وختم السفير تغريدته موضحًا “فكان من الرائع رؤية الأولاد يدرسون في فصول دراسية مناسبة”.