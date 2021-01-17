«صوان»: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته والوصول لتسوية تخرج ليبيا من أزمتها

زعم محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، أن “الوصول لتسوية تخرج ليبيا من أزمتها وتضمن استقرارها أصبح ضرورة ملحة وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته”، على حد قوله.

وقال “صوان”، في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – إننا “نجدد تأكيدنا على دعم أي خيار أو قائمة يتوصل لها أعضاء ملتقى الحوار بما يمهد الطريق نحو الانتخابات”، على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن «صوان» كان قد صرح في وقت سابق أن حزبه يعمل على دعم الاستقرار السياسي والوصول إلى تسوية للأزمة في ليبيا، بحسب ادعائه.

وقال “صوان” في حوار أقامه حزبه بفندق المهارى في العاصمة طرابلس، مع عدد من الشباب، ومشاركة عدد من السياسيين ورجال الأعمال والأكاديميين، إن حزبه، يعمل على منع عودة الاستبداد والعسكرة، ويقدم جهوداً لدعم الشباب. على حد زعمه.