رئيس الهيئة العامة للكهرباء يتعهد بتوفير احتياجات بلدية توكرة من الطاقة

استقبل رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الدكتور “فخري المسماري ” في مكتبه بمقر الهيئة بمدينة بنغازي عضو مجلس النواب الليبي النائب ” يوسف العقوري ” وعميد بلدية توكرة واعيان ومشائخ من البلدية.

وبحسب إيجاز صحفي للهيئة العامة للكهرباء، أنه تم خلال اللقاء مناقشة اوضاع الشبكة الكهربائية داخل بلدية “توكرة ” من حيث المشاكل والاختناقات بالشبكة داخل المنطقة وآلية وضع الحلول لها،كما تم بحث آلية توفير احتياجات مكونات الشبكة الكهربائية داخل البلدية من حيث دعم مكتب الصيانة السريعة التابع للشركة العامة للكهرباء وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة به .

بدوره تعهد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة “فخري المسمارى “بتوفير كافة النواقص ومعالجة كافة المشاكل لسكان بلدية ” توكرة ” حتي يصل التيار الكهربائي لها دون أي تذبذب أو انقطاع.