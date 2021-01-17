مصدر لليبيا 24: لجنة المسار الدستوري ستعقد أولى اجتماعاتها بالغردقة يوم الثلاثاء

وصل أعضاء لجنة متابعة المسار الدستوري، إلى مدينة الغردقة المصرية لبحث التوافق حول قاعدة دستورية لاجراء الانتخابات في نهاية العام .

وأكد مصدر من داخل اللجنة الدستورية، لليبيا 24، أن اجتماعات اللجنة ستعقد يوم الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام بحضور أعضاء مجلس النواب و مايسمى بمجلس الدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف المصدر أن أعضاء الوفد سيبحثون في الغردقة سبل التوصل لاتفاق بين المجلسين حول مشروع إيجاد قاعدة دستورية وقانونية ستجرى وفقها انتخابات ديسمبر المقبلة.

وبحسب المكتب الإعلامي لما يسمى بمجلس الدولة، فمن المقرر أن تقدم اللجنة تقارير دورية لرئاسة المجلس، على أن تقدم تقريرا نهائيا في موعد أقصاه 40 يوما .

وتضم اللجنة 15 عضوا يمثلون مايسمى بمجلس الدولة و15 عضوا يمثلون مجلس النواب .

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، التوصل إلى آلية لاختيار السلطة المؤقتة، التي ستدير البلاد بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات، وسيجري التصويت عليها بين أطراف الحوار الليبي اليوم الاثنين.

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